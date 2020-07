La stagione della San Marino Academy in onda lunedì e venerdì alle 22:05 Da lunedì 5 luglio tutte le partite della squadra di Alain Conte per rivivere il campionato 2019/2020 con la presentazione delle calciatrici biancoazzurre.

Un grande appuntamento con il calcio femminile per rivivere la stagione della San Marino Academy in serie B. Tutte le partite giocate dalla squadra di Alain Conte andranno in onda a partire da domani sera alle 22:05 il lunedì e il venerdì, con la presentazione delle calciatrici biancoazzurre.



