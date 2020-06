La storia del GS Dogana in un libro

Una storia lunga 50 anni raccolta in un vero e proprio Notiziario a cura di Piero Bronzetti, che del Gruppo Sportivo Dogana è stato tra i fondatori, atleti e dirigenti. Una storia da rivivere attraverso i documenti dell'epoca, i risultati, le foto tra calcio, pesca e ciclismo, fino alla fusione nel calcio che ha portato nel 2000 alla nascita della Juvenes/Dogana. Mezzo secolo di storia per un una realtà cresciuta nel tempo, punto di riferimento per i giovani e per la comunità sammarinese.

50 anni vissuti attraverso i personaggi, gli uomini e le donne che hanno contribuito a far crescere lo sport a San Marino. Innamorati o semplici appassionati, figure storiche come Ezio Conti, che hanno contributo a scrivere pagine di questa storia. Un lavoro attento e preciso di Piero Bronzetti per non perdere la storia del Gruppo Sportivo Dogana, che è anche una parte di storia di San Marino. Vissuta in maniera romantica ripensando anche un calcio che non c'è più.