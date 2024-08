SUPERCOPPA La Supercoppa apre la stagione: Virtus e La Fiorita si contendono il primo titolo Si gioca mercoledì alle 20:45 al San Marino Stadium, con diretta su San Marino RTV.

La nuova stagione del calcio sammarinese si apre con la Supercoppa, in palio tra la Virtus campione di San Marino e La Fiorita, vincitrice della Coppa Titano. Si gioca domani sera alle 20:45 al San Marino Stadium, con diretta su San Marino RTV.

La Virtus, che ha confermato il grosso della formazione scudettata, è la detentrice del titolo e punta a conquistarlo per la terza volta. La Fiorita invece punta il 7° successo, che la farebbe primatista in solitaria nell'albo d'oro della competizione, dopo aver cambiato guida tecnica e rivoluzionato la rosa.

Neroverdi con Vallocchia in serio dubbio per infortunio e con Benincasa squalificato, sempre per squalifica mancheranno i gialloblu Affonso, Matteo Semprini e Ambrosini.

Sentiamo i due allenatori, Luigi Bizzotto della Virtus e Stefano Ceci, alla sua prima sulla panchina de La Fiorita e che, per quel che riguarda il mercato, spera nell'arrivo di un centrocampista di qualità.

