SUPERCOPPA La Supercoppa è de La Fiorita: Folgore ko 3-2 Lasagni festeggia il primo trofeo da allenatore gialloblu prima recuperando due volte lo svantaggio con Lunadei e Rinaldi, poi trovando la zampata decisiva con Errico. A Falciano non bastano Piscaglia e Fedeli: è la sesta Supercoppa per La Fiorita.

Se queste sono le premesse, ci sarà sicuramente da divertirsi. Folgore e La Fiorita, alla prima stagionale per il calcio sammarinese, danno vita ad una partita fatta di continui colpi di scena, ribaltamenti di fronte e di risultato. Alla fine a festeggiare, per la sesta volta nella storia, é Montegiardino che riconquista una Supercoppa che - in bacheca - mancava dal 2018. Onore comunque agli uomini di Omar Lepri, mai domi e più volte vicini al traguardo. Già al 6’ quando Garcia punta Grandoni ed esplode un diagonale fuori di un soffio. É il preludio al vantaggio: La Fiorita rischia di farselo da sola c’entrando in pieno la traversa, Piscaglia é ben appostato e ribadisce in tap-in. L’1-0, però, regge il tempo di una nuova punizione: Sottile fa il possibile sul primo tentativo di Lunadei ma Bicchiarelli non può nulla sul secondo diagonale del 7 che s’infila all’angolino. Succede tutto in 60 secondi, e si riparte da capo. I gialloblu spingono: Rinaldi cestina con il destro la gran discesa di Zafferani, Errico passa a centimetri dall’incrocio con una punizione insidiosa.

[Banner_Google_ADS]



Ma, ad inizio ripresa, è la Folgore a tornare avanti: Dormi imbuca per Fedeli che a tu per tu con Vivan non può sbagliare. Dopo il doppio centro europeo, l’ex Murata riparte alla grande. Anche in questo caso, però, i ragazzi dell’ex Lasagni hanno la forza di reagire: Grandoni in mezzo, capitan Rinaldi svetta sopra tutti e la mette là dove Bicchiarelli non può arrivare. È il gol del 2-2, è il gol che dà nuovamente fiducia a La Fiorita. Che continua a far male di testa: Brighi prende l’ascensore su corner e incoccia sul palo opposto mentre Simone Errico apre e chiude l’azione, Lunadei serve un cross al bacio che il 10 gialloblu non lascia incompiuto. 3-2 e Montegiardino è per la prima volta in vantaggio in questa partita. La Folgore reclama per un possibile fallo di Zulli su Hirsch, pronto a colpire a porta vuota. Ma non basta, La Fiorita vendica la finale di campionato e manda un forte segnale a tutte le pretendenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: