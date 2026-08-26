La Supercoppa è del Tre Fiori: battuta La Fiorita ai rigori

Nessuna come il Tre Fiori. E' il gialloblu di Fiorentino a sventolare nel cielo di Acquaviva, è la settima Supercoppa Sammarinese – ex Trofeo Federale – in bacheca: la migliore nell'albo d'oro per quella che è la squadra più titolata del calcio nostrano. Il primo trofeo stagionale va al Tre Fiori, in una partita che ha vissuto tante partite al suo interno. Alla fine l'ha spuntata la banda di Girolomoni dopo i calci di rigore contro La Fiorita che – stordita in avvio – è stata capace di rialzarsi, rimontare e cadere solo per episodi e sfortuna nella lotteria dagli 11 metri.

Partenza a razzo del Tre Fiori, avanti dopo due minuti e mezzo appena: grande spunto di Bernardi che serve Censoni, cross a centro area e Matteo Prandelli si conferma una sentenza. Girata al volo su cui Vivan non può nulla e subito 1-0. Ma la partita è viva: Berardi si divora il possibile 1-1 calciando addosso a Nardi, provvidenziale nell'occasione. Poi è di nuovo Tre Fiori, ancora con uno scatenato Bernardi: mancino dal limite deviato da Vivan prima dell'assist decisivo. Palla sul secondo palo dove arriva Mengucci che – dopo la gioia in Champions – trova la deviazione vincente e con il piattone fa 2-0. Sembra già fatta per il Tre Fiori anche se La Fiorita ha la forza di reagire, sfiorando in un paio di chance il gol che riaprirebbe la contesa.

Nel secondo tempo è un altro match. L'ingresso in campo di Serges cambia tutto: tacco illuminante del neo-acquisto, servizio con il contagiri di Grandoni per Filippo Berardi che in tuffo batte Nardi e dà speranza a La Fiorita. Fiammella accesa definitivamente un paio di giri di lancette più tardi: lo stesso Serges crea scompiglio a sinistra e mette dentro, dalla mischia la palla arriva a Matthias Bonetti che ci mette un tempo e un po' per segnare anche in maglia gialloblu. L'ex Domagnano – ed ex capocannoniere del campionato – segna da vero rapace d'area. E' 2-2 e tutto riaperto ma, nel momento migliore di Montegiardino, l'episodio che cambia la partita: Benedettini anticipa Djuric che arriva di un soffio in ritardo ma il direttore di gara opta per il secondo giallo e lascia La Fiorita in 10 tra le veementi proteste di Ceci, compagni e panchina.

Da qui i ritmi – alti e piacevoli per un'ora – calano: in inferiorità numerica La Fiorita non ne ha, ma non ne ha nemmeno il Tre Fiori reduce da un'estenuante campagna europea. E allora non succede quasi più nulla sia nel finale di partita che nei tempi supplementari. Si va ai rigori: Errico sbaglia subito colpendo la traversa mentre i giocatori del Tre Fiori sono infallibili. Sami, Bernardi, Dolcini e Ben Kacem a segno. Poi l'eroe di serata diventa Nardi che intuisce e respinge il rigore di Nappello, facendo partire la festa.







