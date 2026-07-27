SUPERCOPPA SAMMARINESE La Supercoppa tra Tre Fiori e La Fiorita si giocherà il 25 agosto Fissata la data del primo appuntamento ufficiale della stagione calcistica sammarinese

La Supercoppa tra Tre Fiori e La Fiorita si giocherà il 25 agosto.

Si assegnerà martedì 25 agosto il primo trofeo della stagione calcistica sammarinese 2026-2027, con la finale della Supercoppa tra Tre Fiori e La Fiorita, vincitrici rispettivamente di Scudetto e Coppa Titano nella scorsa annata. Data che però potrebbe essere passibile di cambiamenti nel caso in cui il Tre Fiori dovesse superare il turno nei preliminari di Conference League. Il campionato sammarinese comincerà invece pochi giorni dopo, con il primo turno previsto tra il 28 e il 30 agosto.

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