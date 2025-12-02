SUPERCOPPA SAMMARINESE La Supercoppa tra Virtus e Tre Fiori si giocherà il 23 dicembre

La Supercoppa tra Virtus e Tre Fiori si giocherà il 23 dicembre.

La Supercoppa Sammarinese ha una nuova data: Virtus e Tre Fiori se la contenderanno il prossimo martedì 23 dicembre ad Acquaviva, con calcio d'inizio alle ore 20. Il match, inizialmente previsto la scorsa estate, è stato spostato per la campagna europea che ha visto protagonisti i neroverdi fino al Playoff di Conference League. La Supercoppa – che assegna il primo trofeo della stagione sul Titano – verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV.

