La Titano Futsal Cup è del Murata: 6-1 al Pennarossa

La rivoluzione ha iniziato a portare i suoi frutti. Primo obiettivo stagionale raggiunto per il Murata che torna a dare una lucidata alla sala trofei del calcio a 5 conquistando la Titano Futsal Cup, la seconda nella storia della società bianconera. Il Pennarossa lotta con tutte le sue forze e – per un tempo e un po' – gioca alla pari degli avversari, ma nella ripresa si deve arrendere. E' 6-1 in favore del Murata, che però ha una partenza ad handicap: ripartenza biancorossa in contropiede, Oddone è glaciale davanti a Protti e lo supera. Palla sotto la traversa e Chiesanuova è avanti a sorpresa. Difesa e contropiede, questo è il monito del Penna che sfiora il clamoroso raddoppio con Toccaceli, poi capitola al rientro dal time-out: puntata di Belloni, sfera all'incrocio dei pali e Bizzocchi è battuto. 1-1 ed ora il pallino del gioco è in mano del Murata: Bizzocchi è miracoloso sul tentativo da 0 metri di De Angelis dopo una ripartenza, poi Moretti calcia forte e scheggia il palo esterno.









Nel secondo tempo il copione non cambia. Il Pennarossa ha due occasioni clamorose con Verri, specialmente la seconda, ma Protti si iscrive al match con due grandi parate. Non è da meno dall'altra parte il collega Bizzocchi, ancora una volta super sulla punizione di Mattioli. La svolta, in casa Murata, al 40': sbavatura difensiva di Maiani e Ceccoli, Moretti ne approfitta e serve Busignani che non lascia scampo a Bizzocchi. Rimonta completata e l'universale della nazionale mette il suo nome nel tabellino dei marcatori per l'ennesima volta in una finale. Lo stesso Busignani prima sfiora la doppietta passando a millimetri dal bersaglio, poi la trova approfittando di una dormita dei ragazzi di Novembrini su corner. Il 18 è solo, libero di battere ancora una volta Bizzocchi. E' il gol che taglia le gambe al Pennarossa: passano una manciata di secondi e Belloni cala il poker, a stretto giro di posta. A chiudere 3 minuti da incubo ci pensa Ercolani che riceve da uno scatenato Belloni e realizza il 5-1 con il piattone al volo. Il definitivo 6-1 è ad opera Ercolani – doppietta anche per lui, come Busignani e Belloni – ma fa tutto De Angelis che parte dalla sua area e li salta tutti prima di servire il compagno. Ciliegina sulla torta per un Murata che rispetta i favori del pronostico e torna a vincere. Il prossimo obiettivo per gli uomini di Max Spada è già fissato: tornare al Multieventi il prossimo 4 giugno per centrare il Double e il ritorno in Europa.