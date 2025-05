FUTSAL La Titano Futsal Cup è del Murata: 6-1 al Pennarossa Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso in parità, i bianconeri dilagano nella ripresa e si impongono 6-1 sul Pennarossa conquistando la seconda Titano Futsal Cup della loro storia. In casa Murata doppiette per Busignani, Belloni ed Ercolani.

La rivoluzione ha iniziato a portare i suoi frutti. Primo obiettivo stagionale raggiunto per il Murata che torna a dare una lucidata alla sala trofei del calcio a 5 conquistando la Titano Futsal Cup, la seconda nella storia della società bianconera. Il Pennarossa lotta con tutte le sue forze e – per un tempo e un po' – gioca alla pari degli avversari, ma nella ripresa si deve arrendere. E' 6-1 in favore del Murata, che però ha una partenza ad handicap: ripartenza biancorossa in contropiede, Oddone è glaciale davanti a Protti e lo supera. Palla sotto la traversa e Chiesanuova è avanti a sorpresa. Difesa e contropiede, questo è il monito del Penna che sfiora il clamoroso raddoppio con Toccaceli, poi capitola al rientro dal time-out: puntata di Belloni, sfera all'incrocio dei pali e Bizzocchi è battuto. 1-1 ed ora il pallino del gioco è in mano del Murata: Bizzocchi è miracoloso sul tentativo da 0 metri di De Angelis dopo una ripartenza, poi Moretti calcia forte e scheggia il palo esterno.

[Banner_Google_ADS]



Nel secondo tempo il copione non cambia. Il Pennarossa ha due occasioni clamorose con Verri, specialmente la seconda, ma Protti si iscrive al match con due grandi parate. Non è da meno dall'altra parte il collega Bizzocchi, ancora una volta super sulla punizione di Mattioli. La svolta, in casa Murata, al 40': sbavatura difensiva di Maiani e Ceccoli, Moretti ne approfitta e serve Busignani che non lascia scampo a Bizzocchi. Rimonta completata e l'universale della nazionale mette il suo nome nel tabellino dei marcatori per l'ennesima volta in una finale. Lo stesso Busignani prima sfiora la doppietta passando a millimetri dal bersaglio, poi la trova approfittando di una dormita dei ragazzi di Novembrini su corner. Il 18 è solo, libero di battere ancora una volta Bizzocchi. E' il gol che taglia le gambe al Pennarossa: passano una manciata di secondi e Belloni cala il poker, a stretto giro di posta. A chiudere 3 minuti da incubo ci pensa Ercolani che riceve da uno scatenato Belloni e realizza il 5-1 con il piattone al volo. Il definitivo 6-1 è ad opera Ercolani – doppietta anche per lui, come Busignani e Belloni – ma fa tutto De Angelis che parte dalla sua area e li salta tutti prima di servire il compagno. Ciliegina sulla torta per un Murata che rispetta i favori del pronostico e torna a vincere. Il prossimo obiettivo per gli uomini di Max Spada è già fissato: tornare al Multieventi il prossimo 4 giugno per centrare il Double e il ritorno in Europa.



I più letti della settimana: