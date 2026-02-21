La traversa salva la Folgore: è 3-2 al Pennarossa e +4 su La Fiorita

©FSGC/Palmieri

Nella partita più rocambolesca del campionato, la Folgore esce con tre punti fondamentali da una gara che si era complicata da sola e che, se non avesse vinto, le avrebbe lasciato il sapore di un'enorme occasione persa. E pensare che il Pennarossa aveva recuperato dallo 0-3 al 2-3, dopo uno sciagurato avvio di ripresa, arrivando a un centimetro dal pari, fermata dalla traversa all'ultimo secondo.

Ritmi bassi e poche occasioni nel primo tempo. Alla mezzora, ecco il vantaggio della Folgore, su azione quantomai fortuita. Un rinvio della difesa sbatte su Adami Martins e finisce ad Augusto Garcia Rufer in area piccola. Filippo Tordella tocca in qualche modo il suo tiro sotto misura ma scivola e la palla, dopo aver colpito il palo, entra in rete. Il goal fa male al Pennarossa, che al 36' fa un regalo alla Folgore lasciando un'autostrada sulla sinistra, ma Gaido, prima chiuso dal portiere e poi fermato da un salvataggio miracoloso di Parisi, non ne approfitta.

Nella ripresa, Lasagni cambia modulo e due giocatori e la Folgore comincia a spingere subito. Dopo un salvataggio in scivolata di Angelini su Raschi, è proprio il numero 17 a raddoppiare: Varrella esagera e regala il pallone ad Adami Martins, il tiro, rimpallato, finisce a Raschi, Filippo Tordella scivola ancora e l'esterno calcia all'incrocio. Al 14', lo stesso Raschi fa le prove di doppietta, con tiro al volo che sbatte sulla traversa e rimbalza in campo, e poi, un minuto e mezzo dopo, segna ancora. Ura trova un varco tra due difensori aprendo verso destra, dove il numero 17 è tutto solo e, in uno contro uno, batte ancora il portiere.

È apoteosi Folgore, che a questo punto ha la partita sotto controllo, almeno così pare, perché Ricchiuti fa due cambi per scuotere i suoi e la mossa paga subito. Azzurro rompe la prima linea di difesa in dribbling, Papa affonda sulla destra, palla in area e Pintore sbuca in mezzo a tutti, colpendo sotto misura. A sorpresa, Chiesanuova rientra in partita e comincia a spingere per accorciare ancora, mentre Falciano sbanda, regalando la rete del 2-3 a 10 minuti dalla fine.

Doppio, grave errore di De Angelis, che prima esce male e travolge Fall, poi, nel tentativo di rientrare e bloccare il successivo cross, frana su Touré e si porta la palla in rete. Si apre così un finale incredibile, dove Augusto Garcia Rufer fallisce il 4-2 in pallonetto e poi, proprio all'ultimo secondo, un tiro di Papa indirizzato all'incrocio è sfiorato da Touré quanto basta per spedirlo sulla traversa. Con un po' di fortuna, la Folgore salva il vantaggio e va a +4 su La Fiorita, mentre il Pennarossa si rammarica per il risveglio tardivo e guarda avanti, al prosieguo della corsa ai playoff.







