La Uefa boccia la Folgore, La Fiorita in Europa League.

La Folgore è fuori dall'Europa League. La Uefa ha comunicato al club di Falciano la decisione per l'illecito legato alla partita San Giovanni-Folgore del 2016. Pur riconoscendo alla nuova dirigenza il percorso virtuoso intrapreso, la vicenda di match fixing seppure datata non rende iscrivibile il club. I dirigenti hanno dieci giorni di tempo per valutare ed eventualmente ricorrere al Cas (Court of Abritration of Sport). Amaro il commento del Presidente Duca: "Paghiamo per fatti accaduti antecedentemente alla nostra gestione. Vorrei che questo servisse a tutto il movimento per ripulirsi e mostrare quella voglia di cambiamento sulla quale mi resta più di qualche dubbio". La Fiorita, quarta in campionato al momento dello stop, prenderà il posto lasciato libero dalla Folgore in Europa League.





