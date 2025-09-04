UNDER 21 La vigilia di Bugli e Zavoli: "Pronti a dare il massimo in ogni partita"

Giulio Maria Bugli, centrocampista:

"Dovremmo sempre dare il massimo in ogni partita e ci siamo impegnati tanto. Sicuramente affronteremo avversari molto tosti, però ci impegneremo come abbiamo sempre fatto e proveremo a fare risultato. A cominciare dalla Finlandia. Sono avversari forti come tutti, ma alla fine noi dobbiamo giocare come sappiamo fare perché il livello sarà sempre molto alto e poi noi con la 19 abbiamo alcuni di noi alle vanze incontrati, quelli della Finlandia, sono bravi. Soprattutto forti fisicamente. In confronto a noi è un fattore che devi sempre considerare, però sì, erano belli piazzati. Quest'anno hanno convocato anche me, che sono del 2007, anche qualche 2008 e quindi siamo parecchio giovani".

Diego Zavoli, difensore:

"Sono uno dei più anziani insieme a Gasperoni, sicuramente io e lui cercheremo di dare il nostro supporto alla squadra, che è molto giovane, però penso che anche se giovani sappiamo il nostro, fare, abbiamo gamba, abbiamo gioco, quindi sarà sicuramente una partita intensa e cercheremo di dare tutto quello che possiamo. Ecco, quindi questo biennio inizia con un buon piede, e con ragazzi motivati, ragazzi molto pronti, quindi penso che, anzi sono sicuro che c'è da fare bene, c'è da lavorare tanto, sicuramente questo c'è poco da dire. Però è un ottimo biennio secondo me".

