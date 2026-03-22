SERIE D La Vigor Senigallia spalanca le porte dell'Eccellenza al San Marino San Marino - Vigor 1-4. Biancoazzurri retrocessi nella testa e nelle gambe. La Vigor già salva passeggia a Cattolica.

La Vigor Senigallia spalanca le porte dell'Eccellenza al San Marino.

Ultimissima chiamata salvezza per un San Marino assetato di punti contro un Vigor Senigallia salva e tranquilla. Primo tempo pieno di episodi. Come spesso accade uno dei più ispirati è Gasperoni, al quale in apertura non riesce il controllo a pochi metri da Novelli. Sempre Mattia Gasperoni ci prova con il sinistro a giro, alto. La Vigor Senigallia spinta da un centinaio di tifosi rossoblu, colpisce con De Feo, Meli in due tempi.

Tempo di scorpione per Braconi, tentativo pregevole ma non riuscito. Pressione Vigor, colpo di testa di De Marco alto non di molto. Una di qua e una di là tocca ai biancoazzurri, Shiba per Melloni, c’è il gol ma è tutto vanificato dalla bandierina alta dell’assistente. Replica immediata Vigor con Parrinello per Shkambaj l’attaccante rossoblu schiaccia e la sfera finisce alta. La squadra di Clementi insiste: Bracconi fallisce un rigore in movimento. Il vantaggio ospite è nell’aria. Shkambaj per Parrinello che traduce in porta l’assist del compagno. Il San Marino è praticamente solo Mattia Gasperoni il suo sinistro su punizione termina alto. Sempre Gasperoni, finezza per Cum pronto il cross e Melloni di testa non trova la porta.

Squadre aperte, fioccano le occasioni Bracconi sempre pericoloso ma ancora una volta impreciso. Il San Marino costruisce ma manca sempre qualcosa, in questo caso Rubino non trova lo specchio della porta. Meli, errore che sembra fatale, De Feo lo grazia, poi lo stesso portiere a rispondere al secondo tentativo del numero 10. La Vigor raddoppia tra le proteste. Shiba perde palla, a suo giudizio con un fallo, l’azione prosegue e questa volta Gianmarco De Feo non sbaglia. Le grandi proteste sul possibile fallo su Shiba restano vane e la Vigor si porta sullo 0-2. Nel finale di frazione Meli evita lo 0-3 su Deu. Sull’altra sponda Mattia Gasperoni direttamente da calcio d’angolo riapre le speranze di rimonta.

Nella ripresa l’occasione per pareggiarla arriva con Shiba che di testa su azione d’angolo manda fuori di poco. Poi è due volte Lorenzo Braconi ad aprire le porte dell’Eccellenza ad un San Marino retrocesso nella testa e nelle gambe.Poker Vigor. Allo Stadio Calvi di Cattolica, Vigor Senigallia batte San Marino 4-1.







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