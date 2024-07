COPPE EUROPEE La Virtus a Bucarest per regalarsi un sogno Dopo il ko per 7-1 nell'andata del primo turno preliminare di Champions League contro la Steaua Bucarest, la Virtus si prepara alla gara di ritorno. I neroverdi voleranno domani alla volta della Romania.

La prima volta in Europa, il primo gol, la prima trasferta. Il “romanzo” della Virtus in Champions League continua e si arricchisce di un capitolo ancor più prestigioso: il viaggio verso la Romania per onorare al meglio il doppio confronto nella massima competizione europea a livello di club. Il 7-1 dell'andata non lascia spazio a sogni qualificazione, la Steaua Bucarest – come da pronostico – si è dimostrato un avversario totalmente superiore sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico, fisico e atletico. Le ambizioni della formazione rumena sono completamente differenti: l'obiettivo è arrivare fino alla fase principale della “nuova” Champions. Per la Virtus è un meritato premio ad una grande stagione, anche se lo spirito combattivo che ha sempre contraddistinto Acquaviva non mancherà.

Si gioca martedì sera alle 20.30 locali, le 19.30 a San Marino. La Virtus di Luigi Bizzotto è in viaggio verso Bergamo, da dove lunedi mattina prenderà il volo per la capitale Bucarest.

Nel servizio l'intervista a Federico Piovaccari, attaccante Virtus

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: