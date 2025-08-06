La Virtus a Chisinau vuol provarci fino in fondo

Manuel Battistini

L'una a Chisinau arriva un'ora prima rispetto a San Marino e quindi è notte bella fonda quando la Virtus mette piede nella capitale Moldava. Un viaggio che Gigi Bizzotto e i suoi ragazzi si sono meritati, passando attraverso prima il campionato vinto, poi il primo preliminare di Champions. Domani si gioca per la Conference League, gli avversari (il Milsami di Orei) non sono i peggiori possibili, insomma un cauto ottimismo è il benvenuto oltre che oggettivamente supportato. La mattina dopo c'è un sole velato a Chisinau che porta la temperatura intorno ai 30 gradi. L'accompagna una buona dose di umidità e insomma è l'antipasto probabilmente di quello che sarà la partita. Un paio d'ore libere per i ragazzi che dopo il viaggio di ieri sono arrivati qui, come abbiamo visto, a tarda notte e hanno preferito fare due passi per la città per scaricarsi un attimo. Nel pomeriggio invece si comincerà a pensare alla partita, poi in serata la conferenza e l'allenamento di rifinitura. Manuel Battistini, capitano di Mille Battaglie, anticipa i contenuti della prossima:

"Sappiamo che è un avversario fisico, con buone individualità. Non mi aspetto un gioco come potrebbe aver avuto lo Zielinski, però sicuramente non sarà una partita facile. Sicuramente queste partite danno gusto, sono bellissime esperienze, però nella bella esperienza vorremmo cercare anche di portare qualcosa a casa. Siamo all'inizio della stagione, però comunque sia mi aspetto dalla squadra un miglioramento fisico rispetto alla doppia sfida di Champions".









