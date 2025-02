La Virtus batte 2-0 il Fiorentino e va a +5 su La Fiorita

Con un goal per tempo e pochissime occasioni concesse, la Virtus liquida anche la pratica Fiorentino e centra la tredicesima vittoria consecutiva in campionato, allungando in vetta alla classifica.

A partire meglio sono i rossoblù, che vanno alla conclusione due volte nei primi 10 minuti, con Bara. Al 5', il numero 11 calcia dal limite, tiro bloccato a terra da Passaniti. Al 10', è un rinvio corto dello stesso portiere neroverde a innescarlo, ma il suo pallonetto finisce alto.

Tuttavia, alla prima occasione utile la Virtus passa. Cross al bacio del solito Buonocunto, la difesa del Fiorentino lascia libero Benincasa e l'attaccante colpisce di testa da due passi. Raggiunto il vantaggio, la Virtus si scatena e Pecci dà vita a un duello con Benedettini, che però ne esce vincitore in tutte e tre le occasioni. Al 22' Buonocunto recupera palla e lo serve in verticale, tiro parato. Al 29', a innescarlo è Benincasa con un colpo di tacco, ma il numero 24 stringe troppo la conclusione. Infine, al 41' è di nuovo Buonocunto a lanciarlo, stavolta Pecci si gira e calcia bene, ma c'è ancora Benedettini a sbarrargli la strada.

Nella ripresa, riparte subito l'assalto dei neroverdi, che già al 3' sfiorano il raddoppio un colpo di testa ravvicinato di Sabato, su cui vola Benedettini. Ma la Virtus deve attendere poco: al quinto, una bella combinazione libera Benincasa in area, Diop lo stende e secondo Avoni è calcio di rigore. Dal dischetto va Buonocunto che è glaciale, palla a fil di palo e 2-0 Virtus.

Il Fiorentino fatica a trovare la via del goal, anche se al 17' Belward va alla conclusione su cui è monumentale Passaniti, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. La Virtus non forza, attende gli avversari e crea in ripartenza. Al 27' Buonocunto prende la mira e spara dal limite, palla a un nulla dal palo. Poi ci prova anche Piscaglia, di testa, anche in questo caso la sfera termina fuori di poco.

L'ultima occasione è per il Fiorentino, durante l'assalto disperato dei minuti finali: all'84' una bella manovra libera al tiro Chiaruzzi che calcia dall'interno dell'area, ma non centra lo specchio. Finisce così 2-0 per la Virtus. Una vera prova di forza dei neroverdi, che sovrastano senza patemi la terza in classifica e continuano la propria marcia in vetta. Un utile test per il Fiorentino, in vista degli scontri diretti con Folgore e Tre Fiori per continuare a inseguire il sogno terzo posto.