SUPERCOPPA La Virtus batte ancora il Tre Penne: è sua la Supercoppa sammarinese

La Virtus batte ancora il Tre Penne: è sua la Supercoppa sammarinese.

La Virtus riscrive nuovamente la storia: batte ancora il Tre Penne, stavolta per 2-0, e vince la Supercoppa sammarinese, conquistando per la prima volta due trofei consecutivi. I gol, entrambi segnati di testa, sono di Alessandro Golinucci, che al 33' del primo tempo sfrutta un'uscita a vuoto di Mattia Migani su calcio d'angolo, e di Simone Benincasa, che al 17' della ripresa colpisce su un cross al bacio di Ivan Buonocunto. Una sola parata, ma decisiva, per Alex Passaniti, che al primo minuto del secondo tempo respinge un tiro ravvicinato di Imre Badalassi. È questa l'unica, vera occasione per la squadra di mister Marco Protti, oggi sulla panchina del Tre Penne al posto dello squalificato Stefano Ceci. Per la Virtus è il terzo trionfo in assoluto, dopo il Trofeo federale del 1998 e la Coppa Titano 2022-23.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: