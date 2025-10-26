La Virtus batte il Faetano e va in testa col Tre Fiori

La Virtus aggancia il Tre Fiori e va in testa al Campionato sammarinese. La vittoria per 2-1 sul Faetano, nella 7^ giornata, porta i neroverdi al vertice del torneo, a 19 punti come i gialloblù, che venerdì hanno pareggiato contro il Tre Penne, dopo sei vittorie di fila.
Nelle altre partite della domenica, il Cosmos trova il terzo successo di fila, battendo 3-1 la San Marino Academy e riportandosi subito a pari punti con La Fiorita: entrambe superano la Juvenes Dogana, scivolata all'ottavo posto dopo il pareggio per 1-1 con il Fiorentino.
I risultati del 7° turno:
Tre Penne - Tre Fiori 1-1
Murata - Domagnano 0-6
Libertas - La Fiorita 1-3
Folgore - Pennarossa 3-0
San Marino Academy U22- Cosmos 1-3
Juvenes Dogana - Fiorentino 1-1
Virtus - Faetano 2-1
Cailungo - San Giovanni Oggi, h 18.15