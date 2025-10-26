CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus batte il Faetano e va in testa col Tre Fiori I campioni di San Marino sono al comando per la prima volta. La Juvenes Dogana perde due posizioni

La Virtus batte il Faetano e va in testa col Tre Fiori.

La Virtus aggancia il Tre Fiori e va in testa al Campionato sammarinese. La vittoria per 2-1 sul Faetano, nella 7^ giornata, porta i neroverdi al vertice del torneo, a 19 punti come i gialloblù, che venerdì hanno pareggiato contro il Tre Penne, dopo sei vittorie di fila.

Nelle altre partite della domenica, il Cosmos trova il terzo successo di fila, battendo 3-1 la San Marino Academy e riportandosi subito a pari punti con La Fiorita: entrambe superano la Juvenes Dogana, scivolata all'ottavo posto dopo il pareggio per 1-1 con il Fiorentino.

I risultati del 7° turno:

Tre Penne - Tre Fiori 1-1

Murata - Domagnano 0-6

Libertas - La Fiorita 1-3

Folgore - Pennarossa 3-0

San Marino Academy U22- Cosmos 1-3

Juvenes Dogana - Fiorentino 1-1

Virtus - Faetano 2-1

Cailungo - San Giovanni Oggi, h 18.15

