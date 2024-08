La Virtus batte la Fiorita 1-0 con un gol di Tortori e bissa la vittoria in Supercoppa. Partita in equilibrio fino al 59esimo quando una palla persa in uscita da Olcese concede il preciso cross di Buonocunto per il tocco vincente di Tortori.

La Fiorita ha sfiorato il pareggio con un calcio di punizione di Cicarelli ma la sfera è uscita di poco. Festeggia la Virtus alla sua terza Supercoppa, seconda consecutiva.

Al San Marino Stadium Virtus batte La Fiorita 1-0.