COPPE EUROPEE La Virtus debutta in Champions, Battistini: "Dovremo essere bravi a rovesciare il campo" Alle 21, i campioni di San Marino affrontano lo Steaua per l'andata del turno preliminare. Il capitano: La squadra è serena, anche se c'è un po' di tensione. È una squadra che verticalizza, dovremo difenderci in molti e sfruttare le ripartenze".

La Virtus debutta in Champions e lo fa con un avversario blasonato come lo Steaua Bucarest: un contesto emozionante anche per chi, come il capitano Manuel Battistini, ha 57 presenze in nazionale. "Di partite internazionali ne ho fatte parecchie - dice Battistini - questa però avrà sicuramente un sapore speciale, essendo la prima in Champions sia per me che per la Virtus. La squadra la vive con grande serenità, come fosse un premio per la stagione effettuata. C'è un po' di tensione ad affrontare una squadra di questo calibro, però ce la giochiamo: vediamo come andrà al termine di questi primi 90'. Lo Steaua non è una squadra che privilegia il possesso palla, giocano sulle ripartenze e cercano di mettere in difficoltà l'avversario verticalizzando subito. Quindi dovremo essere bravi nella fase difensiva. Dovremo difenderci con molti uomini e sfruttare le nostre ripartenze, dovremo essere bravi a rovesciare il campo".

La rosa neroverde si compone di 14 confermati – più Ciacci, infortunato per tutto il corso della scorsa stagione – e 7 novità, di cui 5 dal campionato sammarinese: dal Tre Fiori, i difensori De Lucia – che coi gialloblu fu protagonista di un passaggio del turno in Conference – e Rizzo; i portieri Gentilini e De Angelis, da Juvenes e San Giovanni; il centrocampista Ceccaroli dal Domagnano.

Poi ci sono Pupeschi, difensore dall'ultra decennale esperienza tra D e C2, dall'Aglianese, e soprattutto Piovaccari. Reduce dall'esperienza al San Cristobal – 5ª serie spagnola – la punta ha in curriculum lo stesso Steaua – con cui vinse lo scudetto - la Liga con l'Eibar e 10 stagioni – e un titolo di capocannoniere col Cittadella – nelle Serie B di Italia e Spagna.

