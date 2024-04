COPPA TITANO La Virtus è in finale di Coppa Titano: 2-0 al Tre Fiori Dopo il 3-1 dell'andata, i neroverdi si impongono anche al ritorno contro il Tre Fiori segnando un gol per tempo: nel 2-0 di Montecchio decisivi Rinaldi e Tortori. Acquaviva ora se la vedrà con La Fiorita all'ultimo atto, in programma a maggio.

Alla fine sarà la miglior finale possibile, per quanto visto fino a questo momento della stagione. Virtus e La Fiorita, che stanno cannibalizzando il campionato, si troveranno di fronte anche nell’ultimo atto di Coppa Titano. A Montecchio é tutto facile per i ragazzi di Luigi Bizzotto che - dopo il 3-1 dell’andata - concedono il bis anche al ritorno, superando 2-0 il Tre Fiori. I neroverdi amministrano il doppio vantaggio del primo round, fin dal principio. E le prime occasioni sono entrambe griffate Loris Tortori: il 14 arriva bene sul cross tagliato di Pecci ma non riesce ad angolare, poi ci prova da fuori ma Nardi é ancora una volta attento e blocca in tuffo. I gialloblù invece si accendono con Islamaj: destro in diagonale, Passaniti respinge, Fedeli alimenta l’azione offensiva ma non trova compagni in area. Sarà un fuoco di paglia perché, al tramonto della prima frazione, la Virtus mette una seria ipoteca sulla finalissima: punizione telecomandata di Buonocunto, rientrato a pieno regime dall’infortunio, e stacco vincente di Rinaldi che batte Nardi per l’1-0 che manda Acquaviva più tranquilla negli spogliatoi, e il Tre Fiori con un Everest da scalare nei secondi 45.

Le ultime flebili speranze però verranno spazzate via dopo 10 minuti della ripresa: Gori si prende il fondo e penetra in area, servizio al centro per Tortori che deve solamente depositare in rete il 2-0 che sa di sentenza definitiva. Bizzotto ora gestisce i suoi uomini in vista del rush finale, al Tre Fiori il merito di provarci fino alla fine. Censoni svetta e passa a centimetri dall’incrocio e dal possibile 2-1. Se lo divora letteralmente, invece, Mazzotti dopo una bella azione corale partita da Islamaj e proseguita con Bernardi: il centrocampista gialloblu però spara alle stelle il rigore in movimento. Nel finale di gara i ritmi comprensibilmente calano, anche perché la partita non ha altro da dire. In pieno recupero é ancora il Tre Fiori a sfiorare il gol: Passaniti é attento sul colpo di testa di Micchi, sulla ribattuta Islamaj butta giù la traversa da 0 metri. Dopo le due settimane di sosta la Virtus riparte così come aveva lasciato, con una convincente vittoria. A maggio Acquaviva potrà difendere il trofeo, La Fiorita cercherà di impedirglielo.

