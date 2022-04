La Virtus è terza in classifica. Lisi con una prodezza blocca il Pennarossa

E' la sorpresa di questo campionato una Virtus capace passo dopo passo di scalare la classifica e ad arrampicarsi al terzo posto. Dietro le due battistrada gia' qualificate per la fase finale play off Fiorita e Tre Penne. Contro il fanalino di coda Cosmos, decide una doppietta del difensore Alex Nodari classe 1982. Virtus terza in classifica e Cosmos che il prossimo anno cambierà volto. Prevista una rivoluzione guidata in panchina dall'ex tecnico della Fiorita Nicola Berardi, anche se manca ancora l'ufficialità. Pareggio tra San Giovanni e Pennarossa. La squadra di Andy Selva in vantaggio con Mattia Stefanelli viene raggiunta nel finale da un acrobazia di Lisi. A Fiorentino, San Giovanni – Pennarossa 1-1.