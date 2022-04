CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus è terza in classifica. Lisi con una prodezza blocca il Pennarossa Una doppietta del difensore Nodari permette alla Virtus di balzare al terzo posto in classifica. Una prodezza di Lisi del San Giovanni blocca il Pennarossa sul pareggio

E' la sorpresa di questo campionato una Virtus capace passo dopo passo di scalare la classifica e ad arrampicarsi al terzo posto. Dietro le due battistrada gia' qualificate per la fase finale play off Fiorita e Tre Penne. Contro il fanalino di coda Cosmos, decide una doppietta del difensore Alex Nodari classe 1982. Virtus terza in classifica e Cosmos che il prossimo anno cambierà volto. Prevista una rivoluzione guidata in panchina dall'ex tecnico della Fiorita Nicola Berardi, anche se manca ancora l'ufficialità. Pareggio tra San Giovanni e Pennarossa. La squadra di Andy Selva in vantaggio con Mattia Stefanelli viene raggiunta nel finale da un acrobazia di Lisi. A Fiorentino, San Giovanni – Pennarossa 1-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: