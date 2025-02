CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus fa 13 e tenta la fuga: +5 su La Fiorita I neroverdi, battendo il Fiorentino, salgono a 13 vittorie consecutive in campionato (15 con la Coppa Titano). Rallenta La Fiorita - ora a -5 - mentre in terza posizione ora c'è la Folgore. Lotta serrata per accedere agli spareggi play-off.

A due giornate dalla partita Scudetto, la Virtus tenta un accenno di fuga. Il 2-0 al Fiorentino regala ai neroverdi – già campioni in carica – la tredicesima vittoria consecutiva: sicuramente una delle strisce più lunghe nella storia del Campionato Sammarinese. E, aggiungendo anche la Coppa Titano, Acquaviva sale a 15 hurrà di fila. Numeri spaventosi per Bizzotto e i suoi ragazzi, che al momento sembrano infermabili. Dall'altra parte si ferma La Fiorita, in uno scontro diretto duro e ostico contro il Tre Fiori: lo 0-0 può anche essere considerato un buon pari per Montegiardino ma ora i punti di distacco dalla capolista sono 5. Un'altra giornata, prima di Virtus-La Fiorita in programma il prossimo 16 febbraio: sfida insidiosa per i neroverdi contro un Cosmos a caccia di riscatto e tornato alla vittoria, più agevole – almeno sulla carta – l'impegno dei gialloblu, contro il Pennarossa. Le due battistrada hanno creato il vuoto alle loro spalle: ora c'è la Folgore che batte il Cailungo e approfitta dei rallentamenti delle due squadre di Fiorentino per issarsi in terza posizione.

Per quanto riguarda la lotta agli spareggi play-off, il 19° turno ha sorriso solo alla Libertas. I granata sono stati gli unici in grado di ottenere i 3 punti contro la San Marino Academy e riprendersi la decima posizione. Nonostante il pirotecnico 3-3 con il San Giovanni, invece, esce il Faetano appaiato a quota 17 con il Domagnano.

