La Virtus frena, il Tre Fiori riacciuffa la vetta e il Tre Penne si porta a -3

Un'altra giornata di Campionato Sammarinese e altri stravolgimenti in vetta alla classifica. Questo perché la Virtus – a sorpresa – non va oltre l'1-1 contro il San Giovanni (vantaggio rossonero con Corinti, pareggio di Acquaviva con Benincasa) e consente così alle dirette inseguitrici di accorciare.

A partire dal Tre Fiori che fa suo (2-0) il derby contro il Fiorentino e torna a formare una coppia di testa proprio con i neroverdi. A decidere il match è Tommaso Bernardi con una doppietta. Si riavvicina sensibilmente anche il Tre Penne che si impone 3-1 contro la Juvenes/Dogana grazie alle reti di Peluso, Pieri e Berardi nei primi 26 minuti. Ora in classifica comandano Virtus e Tre Fiori con 56 punti, il Tre Penne è a -3.

Vittoria anche per La Fiorita: 3-1 nel “derby del Marano” contro il Faetano che era passato in vantaggio con Elia, salvo poi essere rimontato dai gol di Nappello, Olcese e Vitaioli.

