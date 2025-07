La Virtus lotta, lo Zrinjski segna un gol per tempo (0-2)

Tra la Virtus e la partita perfetta ci sono almeno un giro palla qualitativo e una condizione fisica di troppo. E dunque niente serata da sogno. Allo Stadium passa lo Zrinjski con un gol per tempo, ma guai pensare sia tutto da buttare. Anzi, per i neroverdi di Gigi Bizzotto è quasi tutto da salvare. Intanto perché i momenti di prevedibile sofferenza vengono gestiti con grande maturità e senza perdere le distanze, poi perché col passare dei minuti e il perdurare dello 0-0 erano arrivate anche quella sfrontatezza e quel coraggio che quasi faceva saltare il banco e forse avrebbe cambiato il senso a questa storia. Prima Passaniti aveva chiuso la porta a doppia mandata, poi la palla migliore possibile era capitata sul paio di piedi migliori possibile. Buonocunto non la prende bene, la mastica, e dal potenziale vantaggio rimedia solo un angolo che è sotto il minimo sindacale. Prima e dopo è possesso quasi ininterrotto dei Campioni di Bosnia che però spesso vanno in orizzontale e creano il giusto al cospetto di una Virtus che non si vergogna né di difendere, né di correre molto. Ecco perché questa entrata di Rinaldi viene punita col calcio di rigore ha un po' l'effetto di un pugno allo stomaco con l'intervallo vicino e la sensazione che il peggio fosse alle spalle. Il gol del capitano Bibija restituisce un secondo tempo stessa matrice coi bosniaci rasserenati dal vantaggio e i minuti che passano soprattutto nelle gambe di una Virtus che il 9 luglio non può essere nella condizione ottimale nonostante il temporale abbia buttato giù di colpo quei 10 gradi in più tutti da sudare. Bizzotto ha cercato in panchina forze fresche e ognuno ha fatto ampiamente il suo: chi è entrato, chi è uscito, chi l'ha giocata tutta. Dall'angolo Bibija di testa per la doppietta personale e indirizzare pesantemente la qualificazione. Aria di resa? Tutt'altro. Essere la Virtus vuol dire essere talmente abituati a vincere da pensare a giocarsela a Mostar, al ritorno.