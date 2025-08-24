CONFERENCE LEAGUE La Virtus Mania è il rito collettivo del giovedì

In un'estate simile ad un luna park, la Virtus si è meritata un altro giro di giostra. E non è mica detto che sia l'ultimo perché se i ragazzi di Bizzotto hanno già scritto la storia, beh possono sempre riscriverla. Non c'è compiacimento per quanto fatto, tanto meno appagamento. Solo una trasposizione della teoria di Velasco per cui il giorno dopo un trionfo si lavora più del giorno prima perché che ti vuol battere lavorerà di più. Si lavora sul campo, sui sogni, sul gruppo. Si lavora per regalarsi e regalare al calcio sammarinese il salto di qualità che con una squadra qualificata ai gironi sarebbe forse quello definitivo. Se riuscirà o meno magari dipenderà da una palla, una fischiata, un errore. E comunque vada non cancellerà il percorso. La gara di andata ha dato ulteriormente forza a Gigi Bizzotto e ai suoi ragazzi che non solo erano andati in vantaggio, ma hanno dimostrato (dopo essere andati molto vicini al raddoppio) che seppure in un secondo tempo più difficile da difesa a oltranza non hanno mai sbandato, mai perso le distanze, mai rinunciato. Una sconfitta di misura lascia comunque aperti i giochi e conferisce al match di ritorno di giovedì sera il senso di una finale. Basta un gol per rinviare tutto ai supplementari, ne servono due per ribaltare il mondo. Ma che bello è poterci anche solo pensare, ma che giornate sono per una dirigenza che pochi anni fa ha dovuto sbaraccare per ricominciare da giocatori diversi e soprattutto da uomini diversi? E' forse il segreto di una squadra e un club capace come pochi di spalmare sul gruppo le intuizioni vincenti e gli errori individuali. Si vince e si perde insieme, non ci sono one man show e non ci sono orfani. La Virtus Mania è un rito collettivo, del giovedì riaffioreranno tutti i sintomi.

