CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus mantiene il +5 su La Fiorita, con il brivido La 22^ giornata del Campionato Sammarinese va in archivio secondo copione: la Virtus, seppur rischiando con il Murata, mantiene il +5 su La Fiorita mentre la Folgore, terza in solitaria, tenta la fuga sulle inseguitrici.

Nell'arco di una stagione, i momenti decisivi si contano sulle dita di una mano. E la 22^ giornata del Campionato Sammarinese rischia di essere stato uno snodo decisivo nella lotta Scudetto. Perché se da una parte La Fiorita ha fatto il suo dovere dilagando 6-0 contro la Libertas, dall'altra la Virtus è riuscita a risolvere solo all'ultimo una pratica tosta. Il Murata, infatti, ha dato battaglia e recrimina per gli episodi ma i 3 punti sono di Acquaviva con la zampata di Tommaso Lombardi in pieno recupero. A 8 giornate dal termine i ragazzi di Luigi Bizzotto mantengono un fondamentale +5, anche se con il brivido.

E attenzione al turno numero 23 con Montegiardino che se la vedrà con il Cosmos - e non sarà sicuramente facile perché i valori delle due squadre non rispecchiano i 16 punti di distacco in classifica – mentre la Virtus avrà un altro scoglio ostico, rappresentato dalla Folgore. I giallorossoneri sono una delle squadre più in forma del momento e stanno tentando una mini-fuga per confermarsi come terza forza del campionato. Falciano, infatti, è a +4 sul Tre Fiori dopo il successo contro la San Marino Academy. Dietro – come detto – i gialloblu di Girolomoni, che hanno avuto la meglio nello scontro diretto contro il Tre Penne, e i cugini del Fiorentino scavalcati proprio in questa giornata dopo l'inaspettato ko con il Pennarossa fanalino di coda. In piena lotta c'è anche il San Giovanni, reduce dal netto 3-0 al Cailungo nel derby del Castello di Borgo Maggiore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: