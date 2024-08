CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus riparte con Piovaccari: per la Supercoppa ci sarà Dopo l'esperienza in Champions, l'ex capocannoniere della Serie B è stato tesserato anche per la nuova stagione: certa la sua presenza almeno per la sfida a La Fiorita e per la prima di campionato.

Per la prima volta la Virtus si presenta al via da campione di San Marino in carica e lo fa con Federico Piovaccari in rosa. Dopo l'esperienza in Champions, il 40enne ex capocannoniere di Serie B sarà in neroverde anche per questa stagione: difficile possa essere sempre a disposizione, per la Supercoppa contro La Fiorita e per la prima di campionato, però, ci sarà sicuramente. "Ci ha fatto veramente piacere - dice il tecnico della Virtus, Luigi Bizzotto - perché è rimasto legato al gruppo fin da quando è venuto qui a giocare quelle due partite del preliminare di Champions. È un ragazzo fantastico, si è integrato benissimo col gruppo e ha dato la sua disponibilità a venire a darci una mano, siamo tutti felici di riabbracciarlo. Se sarà fisso con noi o soltanto part time? Lui ha impegni anche fuori dall'Italia, ne parleremo con lui. Già il fatto che ci abbia dato la sua disponibilità per queste partite ci fa piacere, il resto dipenderà anche dai suoi impegni".

De Lucia e Rizzo, entrambi presi dal Tre Fiori, sono gli altri innesti principali di una Virtus che ha confermato buona parte della squadra scudettata. E che anche a livello tattico dovrebbe ripartire da quel 4-2-3-1 che ha portato lo titolo. "Credo che l'acquisto più grosso sia stata la conferma della rosa dell'anno scorso - osserva Bizzotto - ci sono giocatori abbastanza evoluti dal punto di vista tattico, per me non è difficile cambiare. Però la squadra ha una sua fisionomia con una modalità di gioco: non credo cambieremo, almeno non inizialmente".

La Supercoppa sammarinese cadrà a nemmeno un mese dall'ultima partita di Conference, sul campo del Flora Tallinn: col doppio impegno europeo i neroverdi non si sono praticamente mai fermati e questa, forse, è la più grande incognita dell'avvio di stagione.

Nel video le parole dell'allenatore della Virtus, Luigi Bizzotto

