CONFERENCE LEAGUE La Virtus s'arrende ai supplementari, il Flora Tallinn vince 5-2 Benincasa e Mema riprendono i rigori estoni e finisce 2-2, nell'extratime però gli estoni allungano con la doppietta di Alliku e la sigillano con Kreida.

La Virtus s'arrende ai supplementari, il Flora Tallinn vince 5-2.

La Virtus c'è anche a Tallinn e chiude la doppia sfida senza sconfitte, portando a un supplementare amaro nel quale il Flora Tallinn s'impone 4-2.

Ai regolamentari era finita 2-2: Lepik la sblocca dal dischetto dopo 2', nella ripresa passa altrettanto e Lukka si becca il secondo giallo, lasciando il Flora in 10. La Virtus prende coraggio e la impatta con Benincasa, servito in area da Ciacci, poi gli estoni tornano in vantaggio con un altro rigore - dubbio - di Sappinen e Mema la impatta di nuovo: si va all'extratime.

Qui il Flora scappa subito con la doppietta di Alliku, in ambedue i casi su assist di Sappinen. La Virtus però non si dà per vinta e Abouzziane conquista un rigore, dal dischetto però Barone viene respinto da Grunvald. Discorso chiuso e al 120° arriva anche il pokerissimo di Kreida.

