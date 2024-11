La Virtus saluta Nicola Angeli: "Certi che sia un arrivederci"

Con un post su Facebook, la Virtus annuncia la separazione con Nicola Angeli: l'attaccante, protagonista nel ciclo di successi degli ultimi anni (scudetto, Coppa Titano e due Supercoppe) lascia dopo un avvio di stagione da 10 presenze e 3 reti, l'ultima segnata sabato nel largo successo sul Cailungo. "Pensavamo di non dover mai fare un post di saluto a uno che la nostra maglia l'ha indossata per 130 volte condite da 40 gol - scrivono i neroverdi - siamo certi che non si tratti di un addio, ma di un... arrivderci! Ti auguriamo il meglio".