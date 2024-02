CAMPIONATO La Virtus sbaglia un rigore e rallenta: 0-0 con il Domagnano Mezzo passo falso della capolista che, nella ripresa, fallisce un calcio di rigore con Tortori - respinto da Colonna - e non va oltre lo 0-0. Per i Lupi si tratta del quinto risultato utile consecutivo.

La Virtus sa di aver perso una grande occasione. Ritmi bassi e occasioni fallite – tra cui un rigore – costano alla capolista uno 0-0 con il Domagnano che, d'altro canto, fa la sua partita e porta a casa il quinto risultato utile consecutivo. Nel primo tempo Acquaviva rischia sul diagonale di Babboni, deviato e di poco a lato, poi però ha la grande occasione per sbloccarla con Pecci: l'ex Rimini fa tutto bene, ma solo fino all'aggancio.

Ripresa ricca di emozioni. Inizia il Domagnano: Angelini arpiona e va di mezzo esterno, chiamando Passaniti ad una grande risposta. Dall'altra parte la Virtus – senza Buonocunto e Battistini, squalificati - ha la chance più ghiotta per andare in vantaggio: guizzo di Tortori che lascia sul posto Parma, sterza su Baffoni che lo stende. Warwick, direttore di gara di Gibilterra, non ha dubbi e indica il dischetto. Momento importante per partita e campionato ma lo stesso Tortori va molle, calcia lento e poco angolato. Davide Colonna intuisce e respinge il penalty, mantenendo lo 0-0. I neroverdi accusano, il Domagnano sfiora il colpaccio in ripartenza: Muggeo la lascia a Ceccaroli che non ci pensa due volte e ci prova. La sfera incoccia il palo interno e torna tra le braccia di Passaniti, che tira un sospiro di sollievo. Nel recupero Colonna si scontra con Benincasa ed è costretto a uscire. Entra Batori, che vede uscire il mancino di Vallocchia e poi mette le mani sul pari allungandosi in corner sulla rovesciata di Rinaldi, ultimo disperato tentativo. Dopo 19 vittorie e 3 sconfitte arriva la prima X in campionato per la banda Bizzotto.

