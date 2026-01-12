La Virtus si garantisce Giammario Piscitella

Nato il 24 marzo 1993 esterno sinistro d'attacco ma che può partire anche sul lato destro. Giammario Piscitella ha una lunga carriera che lo ha portato a vestire diverse maglie. Esordio in Serie A con la Roma il 5 febbraio 2012 nella partita che i giallorossi vinsero contro l'Inter per 4-0. Successivamente passa al Genoa nell'ambito dell'affare che portò in rossoblu Mattia Destro, per Piscitella 6 presenze con la maglia del Genoa. Poi Modena, Pescara, Cittadella, Pistoiese, Bassano; Catania, Prato; Carpi, Novara prima dell'arrivo a Rimini dove colleziona 56 presenze con 6 gol. Recentemente in D era tornato alla Pistoiese poi l'Aquila e infine alla NovaRomentin. Giocatore estroso, capace di creare superiorità numerica e di trovare la via del gol. La sua carriera è stata costellata da diversi infortuni. Lo staff neroverde, sempre molto attento a questi particolari, avrà, prima del tesseramento, ricevuto garanzie dal giocatore sulle sue reali condizioni fisiche. Si tratta di un gran colpo per il campionato sammarinese e in questo caso per i campioni in carica della Virtus.







