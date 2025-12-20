La Virtus stravince, successi per Tre Fiori, Fiorentino e Murata

La Virtus abbatte il Cailungo e stravince l'ultima gara prima della sosta, arrivando nel migliore dei modi alla Supercoppa. Nel 14° turno, i neroverdi vincono 6-0, con tripletta di Scappini e goal di Benincasa, Amati e Zenoni. Nel posticipo delle 18.15 ha però risposto presente il Tre Fiori futura sfidante proprio in Supercoppa, battendo 3-0 il Faetano (Braschi, Benedettini, Pini). Rallenta ancora, invece, il Domagnano, che perde ulteriore contatto dalla vetta pareggiando 1-1 contro il San Giovanni, ma trovando ancora il goal decisivo nel recupero, al 95' (Babboni risponde a D'Angeli).

Nelle altre due gare di giornata arrivano altrettanti 3-0. Torna alla vittoria dopo cinque turni a secco la Folgore, che batte la San Marino Academy Under 22 grazie Daidola, De Nicolò e Garcia, mentre prosegue la marcia del Fiorentino, vincente su un Murata ridotto più che all'osso (erano solo due i giocatori in panchina) con reti di Ben Kacem, Gjonaj e Belward, salendo al settimo posto e per la prima volta in zona playoff diretto, in attesa del Cosmos.

I risultati del 14° turno: Domagnano - San Giovanni 1-1, Fiorentino - Murata 3-0, San Marino Academy U22 - Folgore 0-3, Virtus - Cailungo 6-0, Tre Fiori - Faetano 3-0, Cosmos - La Fiorita domenica alle 15, Juvenes Dogana - Pennarossa domenica alle 15, Tre Penne - Libertas domenica alle 15.