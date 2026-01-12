La Virtus tessera il portiere Venturini e il centrocampista Gasperoni. Il centrocampista Bartoli al Tre Penne
La Virtus è in attesa di piazzare altri due grandi colpi. C'è attesa per l'arrivo di un attaccante 32enne con passato in Serie A
Mercato Campionato sammarinese: si muove la Virtus con l'arrivo del portiere classe 2004 Giacomo Venturini. Altro 21enne per i neroverdi il centrocampista in arrivo dalla San Marino Academy Marco Gasperoni. Virtus che potrebbe piazzare a breve altri due grandi colpi: trattativa aperta con un centrocampista con anni di esperienza in Serie D. Ma il il vero colpo, se andrà in porto, riguarda il reparto offensivo con l'arrivo di un centravanti di 32 anni per lui un passato in A, B e C. Dal Tropical Coriano al Tre Penne il centrocampista 21enne Tommaso Bartoli.
