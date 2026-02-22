CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus torna capolista: ora ci sono 3 squadre in 5 punti

La Virtus torna in vetta al Campionato Sammarinese. I neroverdi battono 2-0 il Faetano - con le reti di Zenoni e Scappini – e approfittano della caduta del Tre Fiori nel big match contro il Tre Penne: la formazione di Città si impone sempre per 2-0 (a segno Berardi e Peluso). Ora la Virtus comanda con 55, a +2 sul Tre Fiori e +5 sul Tre Penne che rientra nella lotta per lo Scudetto.

Nelle altre partite il Domagnano dilaga 5-0 contro il Murata, il San Giovanni fa suo il derby di Borgo Maggiore superando 2-1 il Cailungo e il Cosmos si impone di misura contro la San Marino Academy, 1-0.



