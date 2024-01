CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus torna in vetta, 2-1 alla Juvenes/Dogana Buonocunto, Tortori e le parate di Passaniti restituiscono il primato ai neroverdi: per Dogana a segno Gianmaria Borghini.

È allora scadere dei tempi che la Virtus si costruisce il ritorno in vetta in solitaria. Nel primo Buonocunto la sblocca, nel secondo Passaniti blinda ed è 2-1 sulla Juvenes/Dogana, grazie al quale Acquaviva controsorpassa La Fiorita e torna prima a +2. Si ferma a 5 invece la striscia di vittorie filate della Juvenes, che viceversa lascia il 7° posto alla Folgore.

Un ko che non rende onore alla prova della squadra di Amati, arrembante soprattutto in un primo quarto d'ora dominato: angolo di Giacomo Borghini e tacco al volo di Valentini, palla a un niente dal capolavoro. Chi il gol lo troverebbe è Stella, che però, quando inzucca sul tiro di Colonna impennato da Golinucci, è in fuorigioco.

Poi Manfroni lancia, Benedetti fa torre e ancora Stella carica al volo da due passi, con Passaniti miracoloso nell'alzare in angolo. L'estremo Virtus è tra i migliori in campo: unico brivido sulla discesa a destra di Gianmaria Borghini, sul cross non blocca ma si riprende in un attimo, anticipando Benedetti.

Qui però la spinta Juvenes s'è già esaurita, con la Virtus che prende campo: Benincasa elude Valentini d'eleganza e cannona sul palo, mentre Pasolini si vede andare via Tortori per poi intercettarne il cross a braccio largo: l'arbitro ci pensa un attimo e fischia rigore, Buonocunto batte e, pur col rischio, trova il suo 10° centro in campionato, con Gentilini che riesce solo a toccarla.

Ripresa e partita nel vivo: Colonna per la testa di Cevoli e intervento monumentale di Passaniti, di là Tortori scambia col tacco di Benincasa ma, una volta libero davanti alla porta, carica alto. Benedetti svirgola sull'imbucata in area di Meluzzi, quindi altra combinazione tra Tortori e Benincasa: il primo avvia e serve, il secondo s'inserisce a colpo sicuro e solo un Gentilini stratosferico evita, col piede, il bis.

Che comunque arriva poco dopo: sviluppi di un angolo, Barone scodella no look per Tortori che stavolta controlla e batte l'uscita del portiere. Sembrerebbe il colpo di grazia, invece, all'82°, si riapre: Baldazzi e Tumidei la strappano a Pirini e il secondo serve morbido per Gianmaria Borghini, diagonale perfetto in buca d'angolo e la Juvenes segna e sogna.

Fino all'ultimo istante: angolo di Baldazzi su cui sale anche Gentilini, dal mucchio sbuca la testa di Manfroni e ci vuole il maestoso volo di Passaniti per evitare la X. Baldazzi è murato a rimbalzo e poi c'è il triplice: la Virtus sospira ed esulta, riprendendosi, dopo tre turni a inseguire, ciò che è stato suo per praticamente tutta l'andata.

I più letti della settimana: