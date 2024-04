CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus vede lo scudetto, le due sfide decisive in diretta su RTV Tre Penne-Virtus e Cailungo-La Fiorita in diretta in contemporanea dalle sabato dalle 15

Novanta minuti tra la Virtus e lo scudetto. La squadra del Castello di Acquaviva è vicinissima a raggiungere un traguardo storico. Dopo la prima Coppa Titano, che difenderanno il prossimo 25 maggio, e la Supercoppa Sammarinese a inizio stagione, il club neroverde è a un passo dal primo storico scudetto. Traguardo che arriverebbe a 60 anni dalla fondazione. La vigilia è quella di una finale per la Virtus, che domani è chiamata a vincere per non dover pensare a combinazioni di risultati. I due punti di vantaggio garantiscono un buon margine alla squadra di Luigi Bizzotto. Con un successo contro il Tre Penne arriverebbe scudetto e festa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Virtus che taglierebbe anche il traguardo della partecipazione alle Coppe Europee, dopo l'esclusione della passata stagione. Tra lo scudetto e la Virtus c'è il Tre Penne. La squadra di Città è reduce da due sconfitte consecutive. Motivazioni e stimoli sono diversi, con i biancoazzurri già proiettati ai play-off per conquistare un posto nella prossima Conference League.

La partita si gioca ad Acquaviva, con diretta su San Marino RTV. L'emittente di Stato sarà in collegamento live anche con Cailungo-La Fiorita. La squadra di Manfredini deve vincere e sperare in uno scivolone della Virtus per lo scudetto. In caso di arrivo alla pari sarebbe spareggio il prossimo 25 aprile. Due sfide tutte da seguire, per un finale di stagione avvincente, che per il secondo anno consecutivo mette in palio lo scudetto negli ultimi 90 minuti.

L'ultima giornata è importante anche per le posizioni play-off. Juvenes/Dogana-San Giovanni, domenica a Montecchio è una finalina. La squadra di Amati è avanti di tre punti e con due risultati su tre si garantirebbe il settimo posto, l'ultimo dei play-off, relegando il San Giovanni di Tognacci agli spareggi. In caso di vittoria dei rossoneri, sarebbe il contrario. Già ampiamente sicure dei play-off sono Cosmos, Murata e Tre Fiori, ma gli ultimi 90 minuti decideranno il quarto posto.

La squadra di Nicola Berardi è in vantaggio, ma con il quarto ko di fila mettere a rischio la posizione. I gialloverdi giocano contro il Faetano, ormai fuori dalla post-season, mentre gialloblu e bianconeri incontreranno rispettivamente con Domagnano e Fiorentino. Il quarto posto è importante per garantirsi il vantaggio del doppio risultato nei play off e può valere tanto nella corsa al posto che vale l'Europa.

