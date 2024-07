CHAMPIONS LEAGUE La Virtus verso il debutto, Bizzotto: "Una grandissima soddisfazione contro una squadra molto forte" La prima volta della squadra di Acquaviva nelle Coppe Europee è contro i campioni della Romania dell'FCSB Steaua Bucarest.

La prima volta della Virtus nelle Coppe Europee è un evento già da ricordare. Per il club di Acquaviva il debutto internazionale passa per la Champions League da giocare al San Marino Stadium contro l'FCSB. I campioni di Romania della Steaua Bucarest sono la squadra che incrocerà i campioni del Titano per questa prima volta. La Virtus di Luigi Bizzotto potrà contare anche su Federico Piovaccari, l'ex attaccante del San Marino Calcio ha giocate anche con la Steaua Bucarest nel 2013/2014.

Nel video l'intervista con Luigi Bizzotto - allenatore Virtus

