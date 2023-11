La Virtus vince all’ultimo respiro: 2-1 al Domagnano, segna Benincasa al 96’

All’ultimo istante la Virtus ottiene il decimo successo consecutivo tra Supercoppa, Campionato e Coppa Titano. Nell’andata dei quarti di finale termina 2-1 per i detentori del trofeo contro il Domagnano che passa in vantaggio con Ceccaroli ma cede al 96’. Prima pareggia Buonocunto su rigore, poi segna Benincasa tra le proteste dei Lupi per un possibile fallo in area. Resta comunque tutto aperto in vista del ritorno.

Nelle altre partite il Tre Penne fa suo il Derby della Funivia superando 3-1 la Libertas. Vittoria di misura per il Tre Fiori - 1-0 contro la Folgore - mentre La Fiorita rimonta 2-1 il Fiorentino nel recupero