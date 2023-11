COPPA TITANO La Virtus vince all’ultimo respiro: 2-1 al Domagnano, segna Benincasa al 97’ All’ultimo istante la Virtus ottiene il decimo successo consecutivo tra Supercoppa, Campionato e Coppa Titano. Nell’andata dei quarti di finale termina 2-1 in favore dei detentori del trofeo contro il Domagnano: tutto aperto in vista del ritorno.

C'è un destino che – in questo momento – assiste la Virtus. Un destino però voluto, frutto di una continua ricerca della vittoria. E anche in Coppa Titano, Acquaviva parte alla grande: i detentori del trofeo superano un ottimo Domagnano all'ultimo respiro. Un primo tempo bloccato con la Virtus che prova a giocare ad alta velocità ma i Lupi chiudono bene tutti gli spazi. La grande chance per sbloccarla arriva al minuto numero 26: Tortori é solo e in posizione regolare a centro area. Bella risposta di Colonna che si distende e dice di no. La difesa a 5 di Paolo Rossi regge alla grande: in contropiede Perazzini riceve da Gozzi e ci prova da fuori, sfera a lato.

Si va al riposo a reti inviolate, ad inizio ripresa la Virtus ha l’occasione più importante: corner di Buonocunto, incornata di Angeli che si infrange sul palo con Colonna immobile. Altro calcio d’angolo e proteste degli uomini di Bizzotto che vorrebbero il rigore per la trattenuta ai danni di Rinaldi, Avoni non é della stessa idea e lascia proseguire. Quando meno te l’aspetti però il Domagnano passa: ingenuità difensiva dei neroverdi, Mattia Ceccaroli capisce tutto e si invola, salta Passaniti e deposita in rete per l’1-0 giallorosso a sorpresa. La Virtus non ci sta e carica a testa bassa: la porta rimane sguarnita, Buonocunto va a botta sicura ma Baffoni si sostituisce a Colonna e salva tutto quasi sulla linea. Il difensore del Domagnano - decisivo un paio di minuti prima - “regala” l’opportunità dell’immediato 1-1 quando atterra Tortori in area. Questa volta é rigore: Buonocunto calcia non benissimo a mezz’altezza, Colonna tocca ma non basta e allora la Virtus torna in quota. E continua ad insistere: uno-due di qualità tra Angeli e Tomassini, destro alzato in corner da Colonna. Trema ancora, invece, la traversa della porta di Montecchio: merito del missile di Buonocunto, i giallorossi ringraziano. Poi, a 2 dal 90’, Tortori avrebbe la palla del 2-1 dopo l’uscita avventata di Colonna ma il 14 colpisce incredibilmente un altro legno con la porta vuota. Al 7° minuto di recupero però gli uomini di "Gigi" Bizzotto completano la rimonta: il Domagnano protesta per una possibile spinta di Benincasa su Nanni non sanzionata, l'azione prosegue e - dopo la sponda di Rinaldi - la sfera torna al 25 che batte Colonna e fa esplodere la panchina neroverde. La Virtus vince 2-1: è il decimo successo di fila tra Supercoppa, Campionato e Coppa. In ottica qualificazione, però, è ancora tutto aperto: sarà decisivo il ritorno dei quarti di finale.

