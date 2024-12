CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus vince ancora, La Fiorita rallenta La 13^ giornata di campionato sammarinese sorride alla Virtus che batte il Faetano e allunga su La Fiorita, fermata sul pari dalla Folgore. Alle spalle risalgono Cosmos e le due squadre di Fiorentino.

Tra Campionato e Coppa Titano la Virtus suona la nona sinfonia. Continua la corsa al vertice di Acquaviva, con un ruolino di marcia pressochè perfetto. Travolto dall'uragano neroverde il Faetano, prima superato due volte nei quarti di Coppa e poi anche in campionato con il centro di Golinucci e la doppietta di un ritrovato – in termini di gol – Simone Benincasa. E allora la tredicesima giornata sorride ai ragazzi di Luigi Bizzotto che cercano un primo, timido, allungo. Virtus 32, La Fiorita – fermata sull'1-1 dalla Folgore – “solo” a 29 punti. Falciano era un esame insidioso per la squadra di Montegiardino, e così è stato.

Anzi il rammarico maggiore lo hanno proprio i giallorossoneri, avanti al 90' e raggiunti nei minuti di recupero. Testimonianza di una Fiorita che non molla mai, e non lo farà nella lotta allo Scudetto. Dove rientra anche il Cosmos: Badalassi ritrova la panchina nel derby con la Juvenes/Dogana, a trascinare i gialloverdi ci pensa ancora Momo Ben Kacem. Altra doppietta nel 3-1 che vale il terzo posto in solitaria, appena sopra le due squadre di Fiorentino che occupano la quarta posizione a braccetto.

Continua nel proprio magic moment il Tre Fiori: scorpacciata di gol contro il Cailungo, Prandelli capocannoniere a quota 10 e quinta vittoria nelle ultime 6. Stesso percorso, o quasi, del Fiorentino di Paolo Tarini che – con il 2-0 al Domagnano – resta a contatto. Tra le prime 8 della graduatoria sorridono anche San Giovanni e Tre Penne, vincitori dei due derby di Borgo Maggiore e Città contro Libertas e Murata. In fondo vince solo la San Marino Academy: il 2-1 al Pennarossa permette all'Under 22 di scavalcare proprio Chiesanuova in classifica e portarsi a -6 dagli spareggi play-off.

