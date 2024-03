CAMPIONATO La Virtus vince con il brivido: 3-2 al Faetano I neroverdi mantengono la vetta assieme a La Fiorita: Barone, Lombardi e Benincasa decisivi nel 3-2 al Faetano che prova a riaprirla con Gueye e Capriotti ma non basta.

Il Faetano da filo da torcere fino alla fine, la Virtus resiste e porta a casa un successo fondamentale. I neroverdi rimangono in testa, in coabitazione con La Fiorita. La partenza dei ragazzi di Bizzotto è da urlo: Casadei atterra Benincasa e l'arbitro indica il dischetto. C'è l'incubo del rigore sbagliato da Tortori 7 giorni fa ma non per Barone che è glaciale dagli 11 metri, palla da una parte e Manzaroli dall'altra. In ripartenza Acquaviva fa male: Benincasa spizza, Montanari vede nel buco Lombardi che calcia con il mancino e, nonostante il tocco di Manzaroli, fa 2-0. E sono passati solamente 6 minuti. Dopo un avvio shock, il Faetano rialza la testa: gran lavoro di Dulcetti a sinistra, imbucata per Brisigotti e assist al bacio in direzione Gueye che deve solo appoggiare dentro. Al 10' è 2-1, fuochi d'artificio a Fiorentino. Con i lanci dalle retrovie e gli inserimenti la Virtus fa la partita: Battistini fa tutto bene, fino al momento della conclusione. Poi sul lancio di Vallocchia, Pecci passa di fisico su Terenzi e mette in mezzo. Tutto troppo facile per Benincasa che ha anche il tempo di stoppare prima di scrivere 3-1 sul tabellino.

Nel secondo tempo però la Virtus torna in campo con sufficienza, e i ragazzi di Girolomoni prendono coraggio: Giardi non trova la porta, praticamente sguarnita dopo che Gori si era immolato. Dall'altra parte sale Sabato, tentativo non potente ma preciso che si stampa sul palo. Il Faetano riapre la contesa ai -15: gol da rapace d'area per Capriotti che approfitta del rimpallo e gira alle spalle di Passaniti per il 2-3. La Virtus prende paura: Brisigotti svetta e colpisce la traversa, poi il 10 inventa per Dulcetti fermato da Passaniti con i piedi. Acquaviva si affida alle ripartenze: Lombardi, che sostituisce lo squalificato Tortori, sguscia tra le maglie gialloblu e fa tremare il montante con un missile terra-aria da lontano. Nel finale ci pensa Passaniti a mettere le mani sui 3 punti: il portiere della Virtus vola sull'ultimo tentativo di Lisi. Muggeo viene espulso per doppia ammonizione ma il risultato non cambierà più: riparte la Virtus, continua la sfida a distanza con La Fiorita.

