CAMPIONATO SAMMARINESE La Virtus vince e allunga

La capolista del campionato sammarinese batte la Libertas con un gol per tempo e allunga in testa alla classifica. Vantaggio nero-verde dopo appena 9 minuti con il gol di Golinucci, raddoppio al 61esimo con la firma di Tortori. Libertas che chiude in nove uomini per le espulsioni di Buzi e Morelli.

