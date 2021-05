SPAREGGI La Virtus vola ai quarti, 3 a 0 alla Juvenes/Dogana Successo meritato per i nero-verdi di Bizzotto

Serviva il pomeriggio perfetto, alla Virtus, per estromettere la Juvenes/Dogana dal campionato, e così è stato: la sfida di Domagnano racconta un dominio nero-verde nel possesso palla, nelle occasioni e nelle reti, che valgono un 3-0 pesantissimo. Incomincia tutto benissimo per i ragazzi di Bizzotto: sono passati appena 4 minuti quando Nicola Angeli supera Mattia Manzaroli siglando il sesto centro personale in campionato. Lo stesso numero 9 si ripete in due occasioni successivamente, ma questa volta la difesa biancazzurra si salva ed evita la seconda capitolazione, grazie anche al suo estremo difensore. Per vedere il primo squillo degli uomini di Amati bisogna attendere addirittura il 24';: Boldrini tenta la conclusione, ma deve fare i conti con Alex Stimac. Risponde la Virtus con lo stesso Angeli: l' autore dell'1 - 0 impegna severamente Manzaroli, che compie una parata importantissima. Ma prima del duplice fischio di Mei, in pieno recupero, la Virtus trova il raddoppio con un uomo inaspettato. Il classe 99 Giacomo Massari segna la prima rete stagionale sfruttando al meglio un cross dalla sinistra: bellissimo il suo colpo di testa vincente, che non assolve la difesa biancazzurra, rea di avergli lasciato piena libertà di conclusione e troppo spazio.

Nella ripresa chi si attende la reazione rabbiosa della Juvenes rimane deluso: al 9' Lut Alijahej è perfetto ad inserirsi in area di rigore tra le maglie avversarie e a scaricare un bellissimo tiro alle spalle di Manzaroli. Un colpo da biliardo che vale il 3-0 e che potrebbe chiudere i giochi. Il condizionale si trasforma in certezza con il passare dei minuti quando a giocare è solo la Virtus, mentre gli avversari non sanno reagire al pesante parziale. I neroverdi sfiorano addirittura il colpo del 4-0 con una pregevole conclusione di Elia Ciacci: il 2001, neoentrato, conclude d'esterno molto bene, ma non trova di poco la rete. Passano i minuti e i ragazzi di Amati rispondono soltanto con una conclusione di Luca Rossi, ma è troppo poco per ravvivare un pomeriggio che può e deve deludere i supporters biancazzurri. L'ultimo sussulto arriva sull';asse Protino-Jacopo Raschi, ma la conclusione termina fuori, certificando che la Juvenes concluderà l' ultima gara di campionato senza segnare. Avanza la Virtus: precisa, compatta e volitiva. Un 3-0 meritato e giusto che non lascia spazio a dubbi di interpretazione, per la gioia di mister Bizzotto.

