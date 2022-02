FSGC La visita della FSGC al Padiglione San Marino all'Expo di Dubai

La visita della FSGC al Padiglione San Marino all'Expo di Dubai.

Pochi giorni fa lo staff del Padiglione San Marino ha accolto in visita Michele Raschi come rappresentante della Federazione Giuoco Calcio Sammarinese che ha consegnato al Direttore di Padiglione Letizia Cardelli e alla Media Manager Ilaria Brizi il libro del novantesimo anno dalla Fondazione della FSGC, nel 1931. Oltre al libro, curato da Elia Gorini in cui viene approfondita tutta l'attività del calcio sammarinese attraverso statistiche e materiale fotografico, è stata donata anche la divisa realizzata in edizione limitata per celebrare l’occasione. Entrambi gli articoli, in vendita online sul sito ufficiale della Federazione, sono stati esposti all’interno dello shop del Padiglione, destando l’interesse e la curiosità di numerosi visitatori.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: