NATIONS LEAGUE La vittoria di San Marino, da Andy Selva a Nicko Sensoli e Cristiano Ronaldo A distanza di 20 anni San Marino torna a vincere la sera che Cristiano Ronaldo segna la rete numero 900.

28 aprile 2004 – 5 settembre 2024, due date che fanno la storia del calcio di San Marino. Un sogno lungo 20 anni, da Andy Selva a Nicko Sensoli, con il giovane attaccante della San Marino Academy, classe 2005, neppure nato quando il miglior realizzatore della storia di San Marino, con 8 reti, superava su punizione il portiere del Liechtenstein. Seconda vittoria contro la nazionale del Principato, un successo che vale tre punti in classifica di Nations League. L'impatto mediatico è stato planetario.

I maggiori organi di informazione hanno ribattuto la notizia del successo di San Marino. Lo stesso presidente della Fifa Gianni Infantino, dalla sua pagina social si è congratulato con il Titano. Una vittoria che mancava, che ci voleva, per un movimento, che meritava questo successo. Non un caso però, perché San Marino ha segnato in ben sei delle ultime otto partite giocate. Segnali di come il gol, ormai, non rappresenti più l'unico obiettivo. Dietro l'angolo la Nations League e l'occasione da non perdere. San Marino l'ha saputa cogliere, ct e giocatori hanno fatto il resto con una bella prova in campo, sostenuta da una bella cornice di pubblico.

Altra curiosità statistica rimpallata a livello internazionale. Nella sera della vittoria dei Titani, Cristiano Ronaldo segna il gol numero 900 della carriera, 20 anni prima la stessa sera nella quale San Marino batteva il Liechtenstein, Ronaldo segnava il suo nono gol da professionista. Una coincidenza, certo, ma forse nemmeno troppo, visto che la prima partita ufficiale di Cristiano Ronaldo in competizioni UEFA era stata nelle qualificazioni agli Europei under 17 ad Andorra e il primo avversario del portoghese era stato proprio San Marino, come testimoniano le esclusive immagini che vi proponiamo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: