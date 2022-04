ECCELLENZA Lampo Carrer, il Victor vince ed è padrone del suo destino L'attaccante torna titolare e firma l'1-0 sul Sanpaimola: i biancazzurri non brillano ma ora, vincendo le ultime due, sarebbero certi del secondo posto.

Col minimo sindacale e soffrendo tanto il Victor San Marino il suo lo fa e adesso è padrone del suo destino. Un lampo di Carrer basta e avanza per l'1-0 sul Sanpaimola, per il momentaneo +1 sulla Savignanese – in campo domani – e per il -2 dal Russi, fermato sul 2-2 dalla Fya. In ottica secondo posto, le ultime due giornate sono di fatto un playoff per i biancazzurri: se batteranno Savignanese e Russi l'accesso alla poule per gli spareggi nazionali sarà certo.

Al via il Victor parte carico ma si spegne molto in fretta, complice un Sanpaimola ordinato, propositivo e pericoloso con un paio di conclusioni dal limite di Pagani: la prima è fuori, la seconda è una punizione potente ma centrale che Pazzini alza senza problemi. Un po’ come Baldani, che ha vita facile nel mandare in angolo quando Guglielmi inzucca l’assist di Barone. I biancazzurri appaiono incapaci di imbastire vere occasioni da rete, finché, dal nulla, Carrer si fionda sul cross di Greco e incrocia di testa per un vantaggio inatteso e liberatorio.

Un colpo estemporaneo che non cambia l'inerzia, perché la ripresa è più nervosa e frenetica ma ancora più grigia. Il Sanpa non va oltre a una molle girata di Bonavita, mentre i biancazzurri stanno tutti in un altro lampo, stavolta di Ambrosini, che va al volo sul cross di Guglielmi e scheggia la traversa. Altro non c'è e il Victor può esultare, perché la caccia al secondo posto è ancora dura ma, se non altro, è tutta nelle sue mani.

