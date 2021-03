CAMPIONATO Lampo di Moretti, la Libertas stende il Murata Finisce 1-0, coi bianconeri traditi dai portieri. Ci sono anche tre pali e un gol annullato.

La Libertas non brilla, rischia pure una clamorosa beffa in chiusura ma infine torna a vincere, grazie ai portieri del Murata. Grazie a Benedettini, che al 61° esce a kamikaze su Spadaro e si becca il rosso. E al suo sostituto Broccoli, che sul diagonale angolato ma lemme di Moretti va giù in ritardo e viene infilato per l'1-0. Che grazie al successo della Fiorita sul Tre Penne consolida al secondo posto i granata, sempre a -3 da Montegiardino ma di nuovo a +6 da Città.

Succede praticamente tutto nella ripresa, coi 45' iniziali quasi non pervenuti: il primo tiro in porta è al minuto 40, con Gentilini facile su Pippi. Ancora Pippi su sponda di Casadei, qui Gentilini si distende in angolo. In tutto questo, la Libertas si fa vedere solo con le combinazioni tra Bernacci e Spadaro: nel primo caso Dominici salva in spaccata all'ultimo, nel secondo, nato dalla punizione di Righini, il neo acquisto granata non ci arriva per poco.

Partita decisamente più viva dopo il cambio campo: Tomassini per Casadei che cerca l'assist e invece trova il palo, sul rimbalzo Tani ci dà palesemente in schiacciata e, nonostante un'esultanza convinta e convincente, finisce con giallo e gol annullato. Segno di un Murata entrato più deciso sul campo e di nuovo pericoloso con la punizione di Giulianelli, Gentilini è nuovamente impeccabile.

Lo stesso non può dirsi di Benedettini, di sale già quando, sul corner di Righini, Bernacci anticipa di testa Arrigoni e colpisce il palo. Il peggio però arriva quando esce dall'area a travolgere Spadaro, scattato sul lancio di Morelli: rosso diretto ineccepibile e partita che cambia. Potrebbe cambiare pure il punteggio, la punizione di Righini però scheggia solo il palo. Eppure, la Libertas non dà l'impressione di poter sfruttare la superiorità: Moretti per la testa di Bernacci, Broccoli blocca e si prende pure un calcio da Pesaresi, decisamente in ritardo e graziato con un semplice giallo.

Poi, quasi dal nulla, Moretti, che se l'aggiusta sulla trequarti e scocca un destro che non è una sassata, ma è calibrato alla perfezione: tunnel a Bozzetto, Broccoli intuisce il pericolo troppo tardi ed è il gol vittoria. Anche se, in coda a un recupero reso infinito dalle tante interruzioni, il Murata va a un soffio dalla X: 98°, punizione di Bozzetto con torre di Diedhiou e Sacco non ci arriva di un pelo, così la Libertas, dopo aver sudato freddo, può festeggiare i tre punti.



